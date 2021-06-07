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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два человека погибли в результате ДТП в Псковской области

07.06.2021 15:00|ПсковКомментариев: 0

Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла на 449-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель. По предварительным данным, водитель машины «Газель» совершил столкновение с транспортными средствами, ожидающими разрешающий сигнал светофора на участке дороги с ремонтом. «Газель» столкнулась с автомобилем «Нива», а затем с грузовиком.

В результате аварии водитель «Газели» погиб на месте, водитель «Нивы» госпитализирован с переломами, а его пассажирка скончалась по дороге в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #ДТП #ГИБДД #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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