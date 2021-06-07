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Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Псковской области

Опубликованы фото смертельного ДТП в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, сегодня, 7 июня, на 449-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель водитель машины «Газель» совершил столкновение с транспортными средствами, ожидающими разрешающий сигнал светофора на участке дороги Санкт-Петербург – Невель. «Газель» столкнулась с автомобилем «Нива», а затем с грузовиком.

В результате аварии водитель «Газели» погиб на месте, водитель «Нивы» госпитализирован с переломами, а его пассажирка скончалась по дороге в медицинское учреждение.