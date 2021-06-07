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ВАЗ и «Газель» столкнулись в Псковском районе

ВАЗ-2107 и «Газель» столкнулись в Псковском районе 7 июня. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД отдела МВД России по Псковскому району.

ДТП произошло около 16.00 на втором километре дороги Псков — Большая Дуга — Стороп, у деревни Котово. Водитель «Газели», мужчина 1980 года рождения, выезжал с прилегающей территории. Водитель «семерки», мужчина 1993 года рождения, двигался по главной дороге. Виновный будет установлен в ходе административного последствия.

В автомобиле ВАЗ находился пассажир, от медицинской помощи он отказался.

Автомобили получили технические повреждения.