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Установлен водитель, сбивший пешехода на улице Декабристов в Пскове

Установлена личность водителя, сбившего пешехода на улице Декабристов в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проведенных розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Это гражданин, 1978 года рождения, который управлял автомобилем «Опель Омега».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, в Пскове 7 июня в 00.08 минут у дома №54 по улице Декабристов неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на мужчину, 1981 года рождения, после чего скрылся с места ДТП. Пешеход с серьезными телесными повреждениями доставлен в отделение реанимации областной больницы.