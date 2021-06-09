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В Красногородске мальчик на велосипеде врезался в автомобиль. ФОТО

В Красногородске мальчик на велосипеде врезался в автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 8 июня в 19.10 у дома 7 по улице Красногорской.

Мальчик 2011 года рождения, управляя велосипедом «Стелс»710 , не обеспечил постоянный контроль за своим транспортным средством, не уступил преимущество в движении автомашине «Сузуки Грант Витара» под управлением гражданина 1979 года рождения и совершил столкновение с ним.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения. Он доставлен в Псковскую межрайонную больницу.