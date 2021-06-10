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Девятилетнего мальчика доставили в больницу после ДТП в Печорах

Девятилетнего мальчика доставили в больницу после ДТП в Печорах. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Печорский» в соцсети «ВКонтакте»

ДТП произошло 10 июня около 14.30 на перекрестке улиц Советской и Свободы. По предварительной информации, водитель такси ехал по улице Свободы, справа двигался велосипедист, который не спешился при пересечении пешеходного перехода. В результате произошло столкновение.

Транспортные средства получили технические повреждения. Ребенка доставили в больницу для осмотра.

В ГИБДД напомнили родителям, что дети до 14 лет не могут передвигаться на велосипеде по проезжей части.