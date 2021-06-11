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Велосипедист оказался в реанимации после ДТП в Великих Луках

Столкновение электровелосипеда и автомобиля «Додж» обернулось реанимацией для первого участника ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 10 июня, в 22.20 у дома №15\10 по улице Дружбы в Великих Луках. Водитель электровелосипеда стал виновником аварии, когда, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу водителю «Доджа». Автомобилист 1975 года рождения двигался по главной дороге. В результате столкновения с автомашиной велосипедист получил телесные повреждения и отправился в реанимацию.

Кроме того, возле дома №2А на улице Гастелло в Великих Луках произошло столкновение двух автомобилей. За рулем «Тойоты Камри» была великолучанка 1983 года рождения, а за рулем «Ниссана Максима» - местный житель 1984 года рождения. Женщина выбрала небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства в результате чего въехала в двигавшийся в попутном направлении «Ниссан». Пассажирка «Ниссана» получила черепно-мозговую травму. Оба водителя были трезвыми.