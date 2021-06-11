АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пьяный водитель «Мицубиси» врезался в забор в Большой Гоголевке. ФОТО

Пьяный водитель врезался в забор под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД РФ по Псковского района, ДТП произошло 10 июня в 17.45 на 4-м километре дороги Корытово - Пристань, в деревне Большая Гоголевка.

Водитель «Мицубиси Ланцер», мужчина 1970 года рождения, двигаясь в сторону Пскова, не справился с управлением. Автомобиль съехал в правый кювет, где совершил наезд на кирпичный столб и металлический забор дома.

Пострадала пассажирка «Мицубиси», женщина 1984 года рождения. У водителя выявлен ушиб, у женщины - также незначительная травма.

Водитель, житель Пскова находился в состоянии опьянения. Ранее мужчина уже привлекался за управление транспортом в нетрезвом виде. «Имеются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ», - добавили в ведомстве.