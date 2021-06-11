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Водитель пострадал в ДТП на дороге Великие Луки — Невель

ДТП с пострадавшим произошло в 0.20 на 21-м километре дороги Великие Луки — Невель, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По предварительным данным, мужчина 1992 года, водитель автомобиля ВАЗ-21099, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Лада Калина», за рулем которой находилась женщина 1988 года.

В результате ДТП мужчина получил закрытый перелом ноги, он госпитализирован. Женщине тоже была оказана медицинская помощь, она получила незначительные телесные повреждения.