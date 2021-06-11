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«Мазда» сбила велосипедистку в Великих Луках

ДТП с участием велосипедистки произошло ночью 12 июня в Великих Луках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вчера около 1.00 у дома №43/26 по проспекту Ленина местная жительница 1999 года рождения на велосипеде переезжала через дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем «Mazda CX-5».

В результате, по предварительной информации, велосипедистка получила ушиб височной области и поясницы. Проводится проверка. Личность водителя автомобиля устанавливается.

Еще одно ДТП произошло вчера в 17.00 на 385-м км автодороги Санкт-Петербург — Невель в Пушкиногорском районе. Водитель автомобиля «Лада Гранта» - женщина 1956 года рождения, жительница Санкт-Петербурга - не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

По предварительным данным, в результате ДТП пассажир автомобиля, женщина 1991 года рождения (тоже из Петербурга) получила ушибленную рану височной области справа.

Водитель находилась в трезвом состоянии.