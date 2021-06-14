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В Пскове автомобилист пересек сплошную линию и врезался в мопед

Водитель мопеда пострадал в результате ДТП на улице Леона Поземского, 113 в Пскове. Дорожная авария произошла в 17.19 15 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД РФ по городу Пскову.

Фото: Евгений Тимофеев / группа «Жесть по-псковски»

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай», мужчина 1964 года рождения, поворачивая налево через сплошную линию разметки, совершил столкновение с мопедом «Дельта», за рулем которого находился его ровесник.

Последний доставлен в областную больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, будет проводиться медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.