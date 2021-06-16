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Два человека пострадали в ДТП в Пушкиногорском районе

Два человека пострадали в результате ДТП в Пушкиногорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, дорожная авария произошла 15 июня около 11.50 на 25-м километре дороги Новгородка - Пушкинские Горы.

Водитель 1953 года рождения, житель поселка Пушкинские Горы, управляя автомашиной «Шкода Рапид» на нерегулируемом перекрестке не выполнил требования ПДД уступить дорогу, допустил столкновение с автомашиной «Рено Мастер» под управлением водителя 1955 года рождения, жителя Великолукского района, который двигался по главной дороге.

Водитель «Шкоды» и пассажирка 1952 года рождения, также жительница Пушкинских Гор, доставлены в Островскую межрайонную больницу. Водитель «Рено» и пассажирка 1959 года рождения, жительница Великих Лук, от госпитализации отказались.

Водители были трезвы.