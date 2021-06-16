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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два автомобиля столкнулись в Великих Луках, пострадал пассажир

16.06.2021 09:45|ПсковКомментариев: 0

Пассажир пострадал в результате столкновения двух автомашин в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 15 июня в 20.10 у дома №34/9 по проспекту Октябрьский.

Водитель «Опель Астра», мужчина 1953 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу автомашине «Шевроле Ланос» под управлением водителя 1990 года рождения, который ехал во встречном направлении прямо, без изменения направления движения.

Пострадал пассажир «Опеля» 1970 года рождения.

Добавим, водители и пассажир – жители Великих Лук.

Теги: #великие луки #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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