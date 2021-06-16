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Два автомобиля столкнулись в Великих Луках, пострадал пассажир

Пассажир пострадал в результате столкновения двух автомашин в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 15 июня в 20.10 у дома №34/9 по проспекту Октябрьский.

Водитель «Опель Астра», мужчина 1953 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу автомашине «Шевроле Ланос» под управлением водителя 1990 года рождения, который ехал во встречном направлении прямо, без изменения направления движения.

Пострадал пассажир «Опеля» 1970 года рождения.

Добавим, водители и пассажир – жители Великих Лук.