В Новосокольниках пьяный водитель врезался в забор, скрываясь от полиции

Житель Новосокольнического района врезался в забор, пытаясь скрыться от полиции. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический».
Фото: газета «Новосокольнический край»
16 июня около 7.00 житель деревни Захарино, мужчина 1998 года рождения, управлял автомобилем «Рено» в состоянии алкогольного опьянения. Пытаясь скрыться от сотрудников полиции, он выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на железобетонный забор.
ДТП произошло на улице Шоссейной в городе Новосокольники. Автомобиль получил технические повреждения.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. По данному факту идет проверка.