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Водитель «Газели» травмировал мотоциклиста на Инженерной в Пскове

Водитель «Газели» травмировал мотоциклиста на улице Инженерной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 16 июня около 14.45 на улице Инженерной, напротив дома №100.

По предварительной информации, водитель автомашины «Газель», мужчина 1944 года рождения, выполнял разворот из крайней правой полосы. Он не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом «Хонда», за рулем которого находился мужчина 1982 года рождения.

Мотоциклист, по предварительным данным, получил перелом костей правого предплечья, сотрясение головного мозга. Он госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП. Водитель «Газели», по внешним признакам, трезвый. Будет проходить медицинское освидетельствование.