АвтоМир / Происшествия / ДТП

Юный велосипедист попал в ДТП в Пушкинских Горах

Несовершеннолетний велосипедист пострадал в ДТП в Пушкинских Горах 16 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Мальчик 2012 года рождения ехал на велосипеде FWB по улице Ленина, 8. Он выехал с тротуара на прилегающую к дороге территорию, по которой в это время двигалась машина «Киа Рио» под управлением водителя 1988 года рождения. В результате велосипедист допустил наезд на машину, после чего упал на асфальт.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения. В ведомстве добавили, что водитель автомобиля был трезв.