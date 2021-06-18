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Тракторист не пропустил «Рено» в Печорском районе, пострадали трое. ФОТО

Три человека пострадали в результате столкновения трактора с легковым автомобилем в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 17 июня в 9.00 на 25-м километре + 400 м автодороги Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок.

Водитель трактора «Фотон 454» без номеров, мужчина 1968 года рождения, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу транспортному средству, движущимся по главной дороге. Тракторист совершил столкновение с автомашиной «Рено Дастер» (с номерами 178 региона) под управлением мужчины 1992 года рождения.

Пострадали водитель трактора, пассажирки «Рено» 1986 и 1971 годов рождения. Автомашина и трактор получили технические повреждения.