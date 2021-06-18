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Житель Дновского района может лишиться водительских прав из-за собаки

ДТП в Дновском районе 17 июня произошло из-за выбежавшей на дорогу собаки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В ведомстве уточнили, что на закругленном участке дороги водитель не справился с управлением из-за того, что на проезжую часть с левой стороны выбежала собака.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля «Би-Уай-Ди» (BYD) съехал в кювет в Дновском районе 17 июня в 5.30 на 4-м километре автодороги Дно - Белошкино. Мужчина 1987 года рождения за рулем автомашины BYD не справился с управлением и наехал на дорожный знак. Автомобиль съехал в левый кювет по ходу движения. Мужчина получил ушибы, предположительный диагноз - перелом ребер. От госпитализации он отказался.

В пресс-службе ГИБДД подтвердили выявление сопутствующего административного правонарушения: мужчина употребил алкоголь после ДТП. По данному административному правонарушению предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.