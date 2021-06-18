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В псковском УФСИН прокомментировали ДТП с перевозившим осужденных автобусом

Пресс-служба УФСИН России по Псковской области прокомментировало дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил осужденных колонии-поселения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, осужденных перевозили к месту работы.

«Никто из осужденных не пострадал, - заявили в пресс-службе. - Перевозку осужденных к месту работу осуществлял работодатель, на предприятии которого работают осужденные. Автомобиль также принадлежит работодателю».

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Напомним, ДТП произошло 17 июня в 5.15 на 358-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель.