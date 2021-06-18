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Большинство ДТП с участием велосипедистов в Пскове происходит на созданных для них дорожках

Большинство ДТП с участием велосипедистов в Пскове произошло на велодорожках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН сообщил заместитель главы администрации города Павел Волков.

«Первая велосипедная дорожка в Пскове была построена на улице Калинина, там есть и разметка, и все условия, но, согласно нашему анализу ДТП с участием велосипедистов, именно на велосипедной дорожке было больше всего столкновений. Возможно, это происходит из-за того, что велосипедисты, выезжая на дорожку, начинают чувствовать себя безопаснее», - сказал Павел Волков.

При этом начальник ОГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт заметил, что в последнее время ДТП с велосипедистами участились на пересечении улиц Яна Райниса и Юбилейной. При этом основная причина столкновений заключается в том, что при пересечении проезжей части велосипедисты не спешиваются. Нарушителей привлекают к административной ответственности.

По словам Павла Волкова, в администрации сейчас больше не планируют «просто так строить дорожки для велосипедистов». «Мы видим новости из Санкт-Петербурга, где те же самокаты вовсе изъяли, потому что из-за возросшего количества потоков движения стало сложнее регулировать эти потоки, вследствие чего увеличилось количество ДТП», - пояснил заместитель главы администрации города.

Как подчеркнул Павел Волков, первое, что нужно сделать — разработать концепцию велоинфраструктуры, которая будет предполагать продуманный объем мероприятий для того, чтобы всем было комфортно и безопасно передвигаться по городу.