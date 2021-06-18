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«Опель» наехал на пешехода на АЗС в Гдове

Водитель наехал на пешехода на АЗС в Гдове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 19 июня около 13.35 на АЗС-42 в деревне Хохлово-Барское Гдовского района.

Водитель автомашины «Опель», мужчина 1954 года рождения, местный житель, совершил наезд на пешехода - мужчину 1987 года рождения.

По предварительным данным, в результате ДТП пешеход получил частичный разрыв ветки задней группы мышц правого бедра. Водитель на момент проверки находился в трезвом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.