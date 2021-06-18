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Сразу двух водителей без прав нашли сотрудники полиции на месте ДТП под Псковом. ФОТО

Мотоциклист врезался в автомашину под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД по Псковскому району, столкновение произошло 20 июня в 11.10 на 8-м километре дороги Псков – Изборск, у поворота на деревню Подосье.

Водитель мотоцикла «Сузуки» не обеспечил безопасную дистанцию до впереди идущего в попутном направлении транспортного средства – автомашины «Крайслер». В ДТП никто не пострадал. Автомобиль получили технические повреждения.

Оба водителя трезвые. Примечательно, что у обоих нет права управления. Водитель мотоцикла приобрел транспортное средство перед ДТП. А молодой водитель легковой автомашины не успел получить водительские удостоверение. Водители будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, во время оформления происшествия на этом же месте произошло еще одно ДТП с техническими повреждениями, без пострадавших. Водители самостоятельно оформили происшествие по «европротоколу». В связи с этим Госавтоинспекция Псковского района рекомендует участникам дорожного движения быть внимательными. В случае ДТП на дороге не ослаблять внимание за дорогой и меньше смотреть по сторонам.