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Младенец пострадал в тройном ДТП в Печорском районе

Пассажир 2020 года рождения пострадал в результате тройного ДТП в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, дорожная авария произошла 20 июня в 13.50 на 17-м километре дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры.

Водитель «Мицубиси Аутлендер», мужчина 1978 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до движущихся впереди транспортных средств. Он совершил столкновение с автомашиной «Форд Экоспорт» под управлением женщины 1994 года рождения. В результате «Форд» врезался в «Ниссан Кашкай» под управлением мужчины 1989 года рождения.

Пострадал пассажир «Форда», ребенок 2020 года рождения.

Автомашины получили технические повреждения.