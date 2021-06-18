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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Грузовик съехал в кювет в Плюсском районе, пострадал человек

20.06.2021 21:27|ПсковКомментариев: 0

Водитель пострадал в ДТП в Плюсском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 19 июня в 11.20 на 35 км Заполье – Гдов.

Водитель автомашины DAF, мужчина 1978 года рождения, житель Ленинградской области не справился с управлением. Автомашина съехала в кювет и опрокинулась.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель получил рваные раны волосистой части головы и ушной раковины справа, а также различные ушибы. На момент проверки водитель находился в трезвом состоянии.

Проводится проверка по факту ДТП.

Теги: #ДТП #Плюсский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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