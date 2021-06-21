АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автомобилист из Петербурга врезался в дерево в Плюсском районе. ФОТО

Автомобилист, житель Санкт-Петербурга, врезался в дерево в Плюсском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 20 июня в 10.00 на 3-м километре дороги Заполье - Гдов.

Водитель автомашины «Фольксваген Пассат», мужчина 1990 года рождения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу своего движения, где совершил наезд на дерево.

Пострадал пассажир 1989 года рождения, житель поселка Заплюсье. Госпитализация не потребовалась.

Водитель был трезв.