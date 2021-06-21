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Мотоциклист пострадал при опрокидывании в Порховском районе

Мотоциклист пострадал при опрокидывании в поселке Павы Порховского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области, ДТП произошло 20 июня в 16.50 на улице Бульвар Кирова, 3.

Водитель 1989 года рождения, местный житель, управлял мотоциклом «ИЖ Юпитер-2». На прямом участке дороги он не выбрал наиболее безопасную скорость для движения, не справился с управлением, в результате мотоцикл опрокинулся на правый бок.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.