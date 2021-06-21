АвтоМир / Происшествия / ДТП

ДТП с участием подростков произошло в Великолукском районе

ДТП с участием подростков произошло в Великолукском районе 21 июня в 23.10, сообщили Псковской Ленте Новостей в местном ОГИБДД.

На 14-м километре дороги Мартьяново — Поречье — Урицкое, на прямом участке, водитель мопеда «Альфа» (без госномеров) 2005 года рождения, окончивший 9 класс, выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением, не справился с управлением и наехал на правую обочину.

В результате ДТП, по предварительным данным, водитель получил ушиб головного мозга, ссадины, он доставлен в больницу, его пассажир 2006 года рождения - сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины, госпитализация не потребовалась.