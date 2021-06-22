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Пенсионерка попала под колеса автомобиля в Великих Луках

Пенсионерка попала под колеса автомобиля в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 22 июня в 8.20 на улица Холмской.

По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения, управляя автомашиной «Лада Гранта», при повороте не заметил пешехода. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина 1949 года рождения получила ушибы.

Водитель был трезв. Подробности происшествия уточняются. На месте работают сотрудники полиции.