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Водитель ВАЗа врезался в опору ЛЭП в Гдове

Водитель автомобиля ВАЗ-111130 врезался в опору ЛЭП в Гдове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области, дорожная авария произошла около 2.20 23 июня.

Водитель 2004 года рождения, не имеющий права управления, на прямом участке дороги не выбрал правильную скорость, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, через сплошную линию разметки и совершил наезд на опору ЛЭП.

В результате дорожной аварии водитель получил телесные повреждения, он госпитализирован в нейрохирургическое отделение областной больницы.