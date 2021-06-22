АвтоМир / Происшествия / ДТП

Фура врезалась в «Дэу Матиз» на трассе в Островском районе

Фура и легковой автомобиль столкнулись на 340-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области, ДТП произошло в 11.00 23 июня.

Водитель 1973 года рождения, житель города Новосокольники, управляя автомашиной «Ивеко» с полуприцепом, наехал на автомобиль «Дэу Матиз», за рулем которого находился мужчина 1958 года рождения, житель Санкт-Петербурга. Последний совершал поворот налево и остановился, чтобы пропустить встречную автомашину.

В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения.

Пассажирка легкового автомобиля, жительница Санкт-Петербурга, госпитализирована в Островскую межрайонную больницу.