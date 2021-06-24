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Водитель пострадал в столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Печорском районе. ФОТО

Человек пострадал в столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной на трассе в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 24 июня около 17.15 на 21км +600 метров автодороги Неелово-Кудина Гора –Печоры.

Водитель «Киа Рио» 1972 года рождения, не выполнила требование уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка. Она совершила столкновение с автомобилем «Мерседес Спринтер», под управлением водителя 1997 года рождения.

В результате ДТП автомобили получили технические повреждения. Водитель «Мерседеса» доставлен в медицинское учреждение, диагноз устанавливается.