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Пассажирка получила переломы при столкновении автомобилей в Куньинском районе

Два автомобиля столкнулись на 426-м километре трассы «Москва – Балтия» в Куньинском районе 25 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в 10.20. По предварительной информации, водитель Audi Q7 не справился с управлением на повороте и его автомобиль столкнулся с Volkswagen Passat.

В результате дорожно-транспортного происшествия переломы получила пассажирка Volkswagen Passat 1985 года рождения. Проводится проверка.