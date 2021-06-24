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Пскович на «Ауди» столкнул с дороги «Фольксваген» под Великими Луками

25 июня в 10.25 в Великолукском районе на 426-м км трассы М9 «Балтия» произошло ДТП. Об этом сообщил сайт ВЛуки.ру со ссылкой на пресс-службу отдела ГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Водитель автомобиля «Ауди», житель Пскова 1957 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля, который совершал поворот направо и в результате совершил столкновение с автомобилем Фольксваген, под управлением жителя Куньинского района.

В результате произошедшего столкновения телесные повреждения получил пассажир «Фольксвагена». Пассажиру оказана медицинская помощь.

Судя по фото, «Фольксваген» вылетел с дороги в кювет.