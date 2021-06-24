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Стали известны подробности о гибели водителя в столкновении двух «семерок» на трассе Псков - Гдов

Стали известны подробности о гибели водителя в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД по Псковскому району, столкновение произошло 25 июня в 15.45 на 12-м километре автодороге Псков – Гдов, на перекрестке с дорогой подъезд к садоводческому товариществу «Псковитянка».

Столкнулись два автомобиля ВАЗ-21074, одинакового цвета. Водитель ВАЗ-21074, мужчина 1947 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с встречной автомашиной ВАЗ-21074 под управлением мужчины 1950 года рождения. Произошел лобовой удар.

Погиб мужчина 1947 года рождения, житель Пискович. Второй водитель доставлен в областную больницу с ушибом грудной клетки. Причины выезда на встречную полосу устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка.