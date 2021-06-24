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Пьяная петербурженка на автомобиле съехала на кювет под Гдовом

Пьяная петербурженка на автомобиле съехала на кювет под Гдовом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 25 июня около 8 утра на 130 км дороги Псков-Гдов-Сланцы в Гдовском районе.

Жительница Санкт-Петербурга 1970 года рождения за рулем «Ниссан Кашкай» не справилась с управлением и съехала в кювет. Женщина получила множественные ссадины рук. Установлено, что автоледи была в состоянии алкогольного опьянения.

Проводится проверка по факту ДТП.