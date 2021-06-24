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Пассажира «Шкоды Октавиа» госпитализировали в результате ДТП в Плюсском районе

Пассажир автомобиля «Шкода Октавиа» пострадал в результате ДТП в Плюсском районе. Об этом сообщает газета «Плюсский край» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Стругокрасненский».

ДТП произошло около 19.00 на 35-м километре региональной дороги Заполье — Гдов вблизи деревни Большое Захонье. Возвращаясь с озера Долгое, на опасном участке автодороги 42-летний житель Плюсского района не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет.

По предварительным данным, водитель не имел права управления транспортным средством и находился с состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего пассажира доставили в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ДПС и врачи скорой медицинской помощи.