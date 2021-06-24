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Автомобиль «Ауди» повис на ограждении дороги в Псковском районе. ФОТО

Автомобиль «Ауди» повис на ограждении дороги у деревни Подборовье в Псковском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

По предварительной информации, водитель автомобиля пытался избежать столкновения с движущимся навстречу транспортным средством, «сдал вправо» и повис на барьерном ограждении.

При происшествии никто не пострадал.

ДТП произошло в 16.20 на 264-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель. За рулем находился житель Санкт-Петербурга 1987 года рождения, трезвый. Пассажиров в автомашине не было.