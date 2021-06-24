АвтоМир / Происшествия / ДТП

Легковой автомобиль столкнулся с фурой на Ленинградском шоссе в Пскове

Легковой автомобиль столкнулся с фурой на Ленинградском шоссе в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: Жесть по-псковски, Екатерина Берегова.

ДТП произошло в 17.15 по вине водителя Тойоты Камри, мужчины 1968 года рождения. При перестроении он не убедился в безопасности маневра, а потому завершил его неудачно и столкнулся с фурой Даф. За рулем грузового транспорта был мужчина 1958 года рождения.

Оба водителя направлялись из Пскова в Санкт-Петербург.. В результате аварии автомобили получили технические повреждения. Пострадавших нет.