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Водитель «Опеля» сбила самокатчицу в Пскове

Водитель «Опеля» сбила самокатчицу в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, это произошло 1 июля в 18.55 у дома 32 по Коммунальной.

По предварительной информации, женщина 1954 года рождения, водитель «Опель Зафира», совершила наезд на девушку 2001 года рождения, которая на самокате «Куга С3» пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадала девушка на самокате. Выявлены ушиб скуловой части подбородка, верхней левой части конечности и ушиб нижней правой конечности. Доставлена в областную больницу.

Водитель трезвая.

«Опель» двигался со стороны Юбилейной по направлению к Народной. Самокатчица катилась от детской областной больницы к школе №4.

По факту происшествия проводится проверка.