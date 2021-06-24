АвтоМир / Происшествия / ДТП

Житель Карелии на угнанном автомобиле попал в ДТП в Порховском районе

Житель Карелии 1979 года рождения угнал автомобиль в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина угнал автомобиль ВАЗ-2114 от дома в деревне Загоска Порховского района 30 июня, чтобы прокатиться. Он не справился с управлением и съехал в придорожный кювет, после чего бросил автомобиль. У подозреваемого не было водительского удостоверения.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).