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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Псковской области

03.07.2021 10:28|ПсковКомментариев: 1

Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем на 261-м километре трассы Р-23 на границе Псковского и Стругокрасненского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июля около 2.00. Водитель автомобиля «Лада Гранта» 1991 года рождения сбил лося после чего транспортное средство врезалось в дерево.

Водитель и пассажир 1996 года рождения получили переломы и травмы головы. Их госпитализировали с Псковскую областную больницу. По факту ДТП проводится проверка, добавили в ведомстве.

Теги: #ДТП #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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