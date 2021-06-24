АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове велосипедиста госпитализировали с переломом после ночного ДТП

Велосипедиста госпитализировали с переломом после ночного ДТП в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

3 июня около 23.00 у дома №57а на улице Народной водитель мотоцикла «Ямаха», мужчина 1977 года рождения, совершил наезд на велосипедиста 1995 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с велосипедом в руках.

В результате ДТП велосипедист получил травму головы и перелом. Его доставили в Псковскую областную больницу.