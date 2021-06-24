Сбитый в Псковском районе пенсионер находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.
Врачи диагностировали у мужчины пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости.
«Таким образом, пешеход получил тяжкий вред здоровью, поэтому делом, скорее всего, займется следствие», - добавили в ведомстве.
Напомним, ДТП произошло сегодня, 4 июля. Неустановленный водитель на машине «Вольво» наехал на движущегося во встречном направлении пешехода 1955 года рождения и скрылся.