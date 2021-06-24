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Сбитый в Псковском районе пенсионер находится в больнице в тяжелом состоянии

Сбитый в Псковском районе пенсионер находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Врачи диагностировали у мужчины пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости.

«Таким образом, пешеход получил тяжкий вред здоровью, поэтому делом, скорее всего, займется следствие», - добавили в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 4 июля. Неустановленный водитель на машине «Вольво» наехал на движущегося во встречном направлении пешехода 1955 года рождения и скрылся.