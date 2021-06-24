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Следственный комитет проводит проверку по факту смертельного ДТП в Псковском районе

Следственный комитет России по Псковской области проводит доследственную проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в деревне Фомкино Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

28 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о столкновении двух автомашин «Форд Фокус» и «Ауди-80» на 225-м километре автодороги Псков – Великий Новгород. В результате ДТП водитель автомашины «Ауди-80» погиб на месте, а его пассажирку и водителя автомашины «Форд Фокус» доставили в реанимацию с множественными переломами и повреждениями внутренних органов.

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«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Неоценимую помощь в выяснении обстоятельств могут сыграть полученные от водителей записи с видеорегистраторов автомобилей», - отметили в ведомстве.

Следственное управление просит лиц, располагающих информацией об обстоятельствах происшествия и записями с видеорегистраторов, способных дать следователям дополнительную информацию, сообщить об этом по телефону: 8(951) 756-43-47.