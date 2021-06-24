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80-летняя автолюбительница сбила мотоциклиста в Порхове

Мотоциклист попал под колеса 80-летней автолюбительницы в Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло в 17:45 около дома №30 по улице Пушкина. Женщина на своем Форд Фьюжн выезжала со второстепенной дороги на главную и не пропустила двигавшегося по главной дороге мотоциклиста.

Мужчина 1987 года рождения, управлявший мотоциклом, успел сбросить скорость, поэтому в результате столкновения он получил легкие телесные повреждения. Кроме того, технические повреждения получил транспорт пострадавшего - мотоцикл «Кавасаки». Женщина отделалась испугом.