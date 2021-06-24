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Молодого человека госпитализировали после ДТП в Пустошке

Молодого человека госпитализировали после ДТП в Пустошке вечером 5 июля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

В 19.30 у дома №22 на улице Пионерской водитель автомобиля «Лада Ларгус», мужчина 1964 года рождения, въезжал во двор задним ходом, во время движения произошло столкновение с мотоциклом марки «Ирбис», которым управлял молодой человек 2002 года рождения.

В результате ДТП водителя мотоцикла госпитализировали. По предварительной информации, он получил перелом ноги. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.