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Молодой человек и девушка пострадали при опрокидывании автомобиля под Псковом

Молодой человек и девушка пострадали при опрокидывании автомобиля вблизи деревни Кислово Псковского района ночью 5 июля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Около 23.15 на втором километре дороги Псков — Кислово — Палкино водитель 1999 года рождения ехал на автомобиле ВАЗ-21120. Он не справился с управлением и съехал в кювет, автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП незначительно пострадали два пассажира — девушка 1998 года рождения и молодой человек 2001 года рождения. Их доставили в Псковскую областную больницу.

В ведомстве добавили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.