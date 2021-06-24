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«Форд» оказался на тротуаре в Пскове из-за лопнувшего колеса. ФОТО

Автомобиль оказался на тротуаре в Пскове из-за лопнувшего колеса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, ДТП произошло 6 июля в 06.40 утра у дома №7 по Ижорскому переулку.

Водитель автомашины «Форд Фокус», мужчина 1991 года рождения не справился с управлением. Он совершил наезд на препятствие - стойку с дорожным знаком. После чего оказался на тротуаре.

Пострадавших нет. В объяснении водитель рассказал, что у автомашины во время движения у него лопнуло колесо. Во время ДТП «Форд» повредил и другие колеса.