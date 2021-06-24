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Человек пострадал в столкновении автобуса и автомобиля в Усвятах

Для ликвидации ДТП с участием автобуса «Великолукского мясокомбината» и легкового автомобиля «Лада Гранта» привлекались сотрудники МЧС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Сообщение о ДТП поступило сегодня, в 05:57, с улицы 40-летия Октября из поселка Усвяты. Для ликвидации аварии на место прибыли 3 сотрудника МЧС и 1 единица техники.

По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя легкового автомобиля. «Лада гранта» выехала на встречную полосу, по которой двигался автобус. В результате аварии 1 человек в легковой машине получил незначительные травмы.