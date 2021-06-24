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Водитель «Мицубиси» сбила лося на трассе Псков – Гдов. ФОТО

Водитель «Мицубиси Аутлендера» сбила лося в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД по Псковскому району, это произошло 6 июля в 11.50 на 32-м километре дороги Псков – Гдов.

Водитель «Мицубиси Аутлендера», женщина 1965 года рождения совершила наезд на дикое животное – лося, выбежавшего на проезжую часть. Автомашина съехала в левый кювет по ходу движения, где совершила наезд на дерево.

Водитель получила перелом костей руки. Лось погиб на месте происшествия.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными на трассах, особенно в зоне действия дорожного знака «Дикие животные», где необходимо снижать скорость. Как правило, наезды на животных происходят в темное время суток. Наибольшую опасность для водителя автомобиля представляют лоси. Столкновение с крупным парнокопытным соизмеримо с наездом на стену на скорости.

При движении вне населенных пунктов и отсутствии встречного транспорта следует всегда переключать ближний свет фар на дальний.

При наличии передних противотуманных фар нужно использовать их совместно с ближним или дальним светом фар для усиления светового потока - они подсвечивают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных.

В темное время суток животных выдают глаза, которые отражают свет фар, поэтому заметив на дороге или у обочины белые или красные точки, водителю необходимо сразу снижать скорость.

Заметив на дороге зверя, не стоит пытаться испугать его звуком клаксона и фарами. Реакция животного может быть непредсказуемой. Поэтому необходимо максимально снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства, посоветовали в Госавтоинспекции.